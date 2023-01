Dakar, Etapa 3: Guerlain Chicherit vence em dia encurtado (provisório) | AutoSport

Não chegou ao fim o terceiro dia do Dakar. As condições meteorológicas deterioraram-se e impediam que os helicópteros pudessem voar em segurança. Assim, a organização do evento resolveu reagrupar todo o pelotão nos CP 2 e 3 e cancelar o resto da etapa. Os resultados da etapa ficaram assim definidos pelos tempos obtidos até ao CP3 o que significou a vitória de Guerlain Chicherit e Alex Winocq (Prodrive Hunter), compensando da melhor forma o terrível dia de ontem em que perderam muito tempo com os sucessivos furos.

Henk Lategan e Brett Cummings (Fia-G Toyota Gr Dkr Hilux) foram os segundos classificados e Orlando Terranova / Alex Haro Bravo (Prodrive Hunter) completaram o top 3. Stéphane Peterhansel /Edouard Boulanger (Audi Rs Q E-Tron E2) terminaram assim na quarta posição e Yazeed Al Rajhi / Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) completaram o top 5.

A grande desilusão do dia é a dupla Carlos Sainz / Lucas Cruz (Audi Rs Q E-Tron E2) que perderam mais de meia hora na reparação da suspensão traseira esquerda o que compromete as aspirações da dupla da Audi. Sainz perdeu quase uma hora para o vencedor da etapa e meia hora para Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel (Toyota Gr Dkr Hilux) que lideram agora a prova à geral nos carros. Al-Attiyah ficou a 20 minutos do primeiro classificado, mas o tempo perdido por Sainz permitiu a sua subida à liderança da prova.

⚠️ Worsening weather conditions mean it is not possible to guarantee safety for the support helicopters and the competitors. Which is why today's Stage 3 was halted. 🚁🏍🚗 🚚 #Dakar2023 pic.twitter.com/hHKFbZhL5Z — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023

O filme da etapa

Para hoje estavam agendados 447 km e talvez os cinquenta quilómetros mais bonitos do rally”, de acordo com David Castera. Apesar de um furo, Nasser Al Attiyah conseguiu a sua primeira vitória da edição de 2023 do Dakar na etapa 2 de ontem e começou o dia na frente E o piloto da Toyota começou ao ataque, tal como Carlos Sainz, com os dois experientes pilotos a colocarem os melhores tempos no final dos primeiros 47 km.

Sebastien Loeb e Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) voltaram a ter azar e se ontem perderam muito tempo na infernal etapa 2, a 3 não começava da melhor forma como o piloto francês parado apenas 26 km depois do arranque, ficando 20 minutos parado.

Mas com o avançar da etapa os protagonistas do dia iam-se apresentando. Yazeed Al Rajhi, o 12º piloto a arrancar, assumiu provisoriamente o controlo da etapa do dia, com uma vantagem de 11” sobre Guerlan Chicherit. Henk Lategan completava o top 3, apenas 16” atrás. Os intervalos eram apertados, porque Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Nasser Al Attiyah estavam apenas a menos de um minuto atrás de Al Rajhi.

O momento do dia aconteceu ao km 213, quando Sainz ficou parado com problemas na suspensão do seu protótipo híbrido, perdendo pouco mais de meia hora nessas reparações. Lategan assumiu a liderança provisória enquanto Al Attiyah perdia “gás”. Mas ao km 240, Chicherit assumiu a frente das operações e foi se afastando cada vez mais de Lategan , que não deixou que as margens aumentassem em demasia. Terranova, que vinha a solidificar o terceiro lugar, mantinha a toada, deixando Peterhansel atrás de si.

A etapa estava animada, mas ao km 377 tudo parou com a meteorologia a não colaborar, terminando assim prematuramente a etapa de hoje. Chicherit manteve a liderança e deixou Lategan a 3.26 min e Terranova a pouco mais de 5 minutos. Peterhansel ficou a sete minutos do seu compatriota e Al Rajhi, que parecia bem-lançado nos primeiros quilómetros, acabou por ficar a mais de 8 minutos do vencedor da etapa.

Os resultados são, para já, provisórios.

Resultados Aqui