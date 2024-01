Dakar, Etapa 3: Franco Sport vive etapa ‘desafiante’ no Dakar | AutoSport

Mário Franco assume que “a etapa não correu como desejado. Arrancamos bem, nos 50 primeiros lugares. Ao início havia muita pedra, fomos muito cautelosos, mas um furo e um ‘atascanço’ por ainda não estar habituado ao carro fez-nos perder entre 45 a 50 minutos e tivemos de lidar com as consequências que advêm desse tempo perdido. Vamos continuar a lutar por um bom resultado, o resultado que merecemos”.

A terceira etapa do Dakar 2024 que hoje se disputou ao longo de 438 km entre Al Duwadimi e Al Salamiya revelou-se particularmente exigente para a equipa Franco Sport que depois do notável desempenho na tirada de ontem, se viu hoje “a braços” com alguns contratempos. O Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 de Mário Franco e Daniel Jordão sofreu um furo e atascou, mas pese embora o sucedido a dupla lusa que superou com sucesso a etapa do dia, figura agora na 17ª posição da classificação geral Challenger.

