Dakar, Etapa 3: Ford ao ataque e Mitch Guthrie assume liderança à geral

Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor/Ford Racing) venceram a terceira etapa do Dakar 2026, numa tirada em torno de AlUla que redesenhou completamente a geral e impôs a Ford no topo da classificação. O norte-americano bateu Martin Prokop / Viktor Chytka (Ford Raptor) por 2m27s, com Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA) a completar o pódio (+5m23s).

Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) foi quarto à Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders), seguidos de Nani Roma / Alex Haro (Ford Raptor/Ford Racing).

Os Ford de Carlos Sainz / Lucas Cruz (7º) e de Mattias Ekström / Emil Bergkvist (9º) juntaram-se ao grupo da frente, tal como o Century CR7 de Mathieu Serradori / Loïc Minaudier(8º), com Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov (Ford Raptor) a assegurar um lugar no top 10. Romain Dumas / Alexandre Winoco (Ford Raptor) e Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Toyota Hilux/Energylandia Rally Team) completaram os 12 primeiros. Entre os portugueses, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA) viveram um dia difícil: depois de um arranque promissor, terminaram em 20.º, a perder perto de meia hora para Guthrie.

Ford assume o comando do Dakar

Com este resultado, Mitch Guthrie é o novo líder do Dakar 2026, 26 segundos na frente de Martin Prokop. Mattias Ekström fecha o top 3 a pouco mais de um minuto, seguido de Carlos Sainz e Nani Roma, garantindo um quinteto totalmente Ford no topo da classificação geral Ultimate.

Grande derrotado do dia, Nasser Al‑Attiyah (Dacia Sandrider) perdeu a liderança e caiu para o 10º posto, depois de uma etapa em que a navegação e o terreno traiçoeiro em redor de AlUla não perdoaram. Ainda assim, a Dacia mantém dois carros bem colocados, com Lucas Moraes e Cristina Gutiérrez a subirem na classificação após o forte desempenho na especial.

Filme do dia: Ford em ataque total em AlUla

A etapa começou com Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford Racing) a impor o ritmo nos primeiros quilómetros, com Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia Sandrider) e Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing) logo na sua perseguição. João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo) surgiam na luta pelo top 10 após o primeiro setor cronometrado, confirmando um bom arranque de jornada.

À passagem pelo km 167, Ekström perdeu a liderança e caiu para terceiro, com Nani Roma / Alex Haro a assumirem o comando da etapa, seguidos por Sainz, enquanto Lucas Moraes / Dennis Zenz (Dacia Sandrider) já surgia em quarto e a recuperar tempo para os homens da frente. Nessa fase, a tirada começou a complicar‑se para João Ferreira, que descia para fora do top 20, já a mais de 11 minutos da melhor marca.

#Dakar2026 – Stage 3️⃣ Alula ➡️ Alula 🛣 Liaison: 315km – Special: 421km 🕒 DSS (GMT+3): 🏍 07:30 🚗 09:44 Follow the race live: 👉 https://t.co/BrruP0oEtI pic.twitter.com/n3LXctswZY — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2026

No setor seguinte, Ekström reagiu e regressou à frente, mas Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor/Ford Racing) aproximavam‑se perigosamente, com Roma e Moraes a manterem-se no grupo dos candidatos ao triunfo. Perto do km 303, Guthrie assumiu finalmente a liderança da especial, com Ekström em segundo e Roma de volta ao top 3, numa fase em que também Martin Prokop se consolidava entre os mais rápidos.

Nos quilómetros finais, Guthrie confirmou o ataque e selou a vitória na etapa 3, com Prokop a escalar para o segundo lugar e Botterill a sugir no pódio, depois de uma etapa sempre em crescendo, guardando o melhor para o fim. Lucas Moraes, que fez uma boa etapa, teve de se contentar com o quarto tempo, à frente de Cristina Gutiérrez fechou o dia com um sólido quinto registo. Ficou à frente de Nani Roma, enquanto Sainz, Serradori e Ekström, que perdeu muito tempo no último setor, completaram o grupo dos principais protagonistas da jornada. João Ferreira terminou fora do top 20, numa etapa em que nunca conseguiu reencontrar o ritmo inicial.

Destaque para o fantástico dia da Ford, para a excelente etapa de Guthrie assim como a espantosa recuperação de Botterill que nos últimos quilómetros deu um salto tremendo na classificação. Sebastien Loeb, Guillaume de Mevius perderam tempo com furose problemas mecânicos. Destaque também para a segunda vitória americana consecutiva no Dakar, depois do sucesso de ontem de Seth Quintero.

