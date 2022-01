Dakar: Etapa 3 encurtada devido a inundações | AutoSport

Mais alterações no percurso do Dakar. Depois da etapa maratona ter sido cancelada, passando a etapa ‘normal’, eis que a organização do Dakar se viu obrigada a encurtar em 100 Km a etapa 3, devido às inundações. A especial passa a ter 255 quilómetros, e será bem mais fácil para os concorrentes, já que com a chuva a muita areia está mais ‘dura’.