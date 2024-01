Dakar, Etapa 3: dia complicado para Carlos Sainz | AutoSport

Carlos Sainz e Lucas Cruz perderam hoje 3m29s para o vencedor da etapa, o brasileiro Lucas de Moraes, com o espanhol a ter uma primeira parte de etapa bem complicada. em determinada altura já rodava a mais de cinco minutos da frente devido a erros de navegação, quase capotaram, chegando a bater num enorme buraco quando rodam no pó de Mattias Ekström. Furaram, e atrasaram-se, perdendo com isso tudo a liderança da prova para Yazeed al Rajhi. Em declarações à imprensa espanhola, Carlos Sainz disse que “tivemos problemas de navegação” sendo que depois na ânsia de recuperar “estava a andar muito depressa e no pó do Mattias, bati num grande buraco e quase capotamos. Tivemos um furo e perdemos tempo” disse Sainz.

