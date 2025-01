Dakar, Etapa 3: de regresso, João Dias foi nono

Amanhã, quarta-feira, segue-se uma etapa maratona.”Que semana está a ser”, rematou João Dias, já de olhos postos no que há pela frente. Uma etapa maratona, que vai primeiro levar os pilotos entre Al Henakiyah e Alula, com 415km cronometrados.

Hoje, terça-feira, a equipa retomou a prova, depois de muito trabalho da equipa de assistência da SantagRacing, permitindo que a dupla se apresentasse à partida de hoje. “Foi um trabalho árduo, mas a tempo do João e do Gonçalo continuarem esta grande aventura do Dakar” disse David Vieira, manager da SantagRacing, num elogio à estrutura “que vai continuar a dar o seu melhor até final, tirando aprendizagem desta primeira experiência neste rally”.

O piloto deu conta de alguma satisfação “pelo ritmo positivo” apesar de um furo e de ter parado para ajudar Sarah Price, concorrente da categoria SSV da que havida capotada na etapa. “Regressamos à corrida com a vontade de tirar todas as aprendizagens deste Dakar” disse João Dias, depois de na etapa 48H00 crono, ter tido problemas e a dupla ter sido forçada a parar, condicionando qualquer resultado final na corrida.

