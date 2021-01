Dakar, Etapa 3: Contardo rouba vitória a Jones nos SSV

Parecia que a vitória nos SSV à geral estava reservada a Austin Jones que liderou praticamente todo o dia mas Francisco Lopez Contardo estragou a festa do americano.

Contardo foi o primeiro na geral dos SSV, com uma vantagem de apenas 23 segundos, com Michal Goczal a completar o top3. Khalifa Al-Attiyah, irmão de Nasser ainda chegou a aproximar-se dos lugares da frente mas estabeleceu-se na quinta posição onde terminou a etapa. Jose Antonio Hinojo Lopez era segundo a meio da etapa mas caiu para 18º no final do dia.

30º no primeiro Way Point, Chaleco Lopez aumentou a sua performance ao longo da terceira etapa, para ultrapassar Austin Jones nos últimos quilómetros. O americano terminou apenas um segundo à frente do estreante Goczał. Seth Quintero, brilhante na segunda-feira, continuou o seu progresso e terminou na quarta posição, menos de um minuto à frente de Khalifa Al-Attiyah, o irmão mais novo do dia vencedor na categoria de carros.