Dakar, Etapa 3 – Challenger: Puck Klaassen vence e faz história, Yasir Seaidan na liderança

Puck Klaassen / Augusto Sanz (KTM X-Bow) conquistaram a vitória na etapa da categoria Challenger, coroando um dia de ataque em que assumiu o comando ao km 114 e nunca mais largou a frente. A piloto neerlandesa impôs um ritmo fortíssimo até à meta, batendo Yasir Seaidan / Xavier Flick (MMP Can-Am) por 8m25s e oferecendo o primeiro triunfo à nova aliança entre o KTM X-Bow e a G Rally Team.

O dia começou com um duelo intenso pela liderança entre Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Taurus T3 Max) e Yasir Seaidan / Xavier Flick (MMP Can-Am), com Lucas Del Rio / Bruno Jacomy (BRP Can-Am Maverick XRS) também em destaque, acompanhados de perto por David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max) e Puck Klaassen / Augusto Sanz (KTM X-Bow). Akeel ainda se manteve na frente durante a fase inicial, até que, à passagem pelo km 114, Klaassen subiu ao primeiro lugar, passando a liderar um top 3 composto por Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus T3 Max) e Ignacio Casale / Carlos Sachs (Taurus T3 Max), formação que se manteve até perto do km 219.

A partir daí, Seaidan intensificou o ataque e conseguiu superar Casale, numa luta cerrada já com Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max) a aproximarem-se dos lugares da frente, enquanto Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid) entravam no top 10. Seaidan prosseguiu o seu ímpeto e subiu ao segundo posto, mas Klaassen, em dia inspirado, controlou sempre a vantagem até ao final da especial, garantindo um triunfo categórico.

No fecho da etapa, Puck Klaassen confirmou a vitória com larga margem, à frente de Yasir Seaidan / Xavier Flick, com Pau Navarro / Jan Rosa a assegurar o terceiro lugar. Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max) rubricaram o quarto melhor tempo do dia, seguidos de Lucas Del Rio / Bruno Jacomy, enquanto Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães fecharam uma sólida prestação na sexta posição, à frente de David Zille / Sebastian Cesana. Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max), Ignacio Casale / Carlos Sachs e Charles Munster / Xavier Panseri (KTM X-Bow) completaram o top 10.

Com este resultado, Klaassen entra para a história do Dakar ao tornar-se a quinta mulher a vencer uma etapa, seguindo as pisadas de Jutta Kleinschmidt (carros), Cristina Gutiérrez (T3 e depois Challenger), Sara Price (SSV e depois Stock) e Dania Akeel (Challenger). É um triunfo de grande simbolismo desportivo e também um marco importante para o projeto KTM X-Bow em colaboração com a G Rally Team.

Mais info assim que possível, possíveis penalizações ainda não averbadas.

