Dakar, Etapa 3: Carlos Sainz parado | AutoSport

Carlos Sainz parou na Etapa 3 do Dakar 2023. O líder da prova depois da etapa 2 perdeu muito tempo ( pouco mais de meia hora) pelo que poderemos ter mudanças no topo da classificação da prova.

🚗 Leader of the overall classification, @CSainz_oficial had to stop after 213 km to repair his car. “El Matador” is set to make big losses! 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/H61VAhp7Bd