Dakar, Etapa 3: Carlos Sainz dá a primeira vitória à Audi, Al Attiyah destaca-se na frente | AutoSport

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) ofereceram à Audi o seu primeiro triunfo no Dakar. A dupla espanhola fez uma etapa de trás para a frente e apesar de Henk Lategan/ Brett Cummings (Toyota/Toyota Gazoo Racing) terem liderado nos três primeiros controlos de passagem, no Km 218 já era o espanhol que estava na frente com um avanço de 40 segundos para o sul africano.

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) foram terceiro na frente de Nani Roma/Alex Haro (BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) e Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport). Este é o primeiro bom resultado de conjunto da Audi, num dia em que Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) perdeu 33m34s, devido a dois furos, mas provavelmente, não só.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing), foram oitavos na etapa e cederam mais de cinco minutos, mas com o atraso de Loeb, a sua vantagem na geral é agora de 45 minutos face a Giniel de Villiers.

Henk Lategan, que perdeu uma das rodas do seu Toyota na etapa 1B, perdendo tempo precioso, passou para a liderança no primeiro CP, seguido pelo trio da equipa Audi Sport, Mattias Ekstrom, Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, nessa ordem. Nani Roma e o seu BRX Prodrive completavam o top 5. De momento, Sébastien Loeb era o principal perdedor no primeiro ponto de controlo, porque seguia o líder da etapa a 7m24s pois o francês sofreu um segundo furo. Com isso, após 126 km o francês já perdia 15 minutos. Henk Lategan ainda liderava, sete segundos à frente de Carlos Sainz e um pouco mais de um minuto frente a Stéphane Peterhansel, que, contudo, já alcançava o terceiro melhor tempo provisório após 218 km, 42s’ atrás do Toyota conduzido por Henk Lategan.

O francês estava a aproximar-se lenta, mas seguramente e poderia tornar possível que os Audi RS Q e-tron alcancem hoje uma dobradinha, o que acabou por não acontecer.

Após 126 km, Henk Lategan continuava a controlar a etapa à frente do trio Audi: Carlos Sainz, Mattias Ekstrom e Stéphane Peterhansel. Nasser Al-Attiyah só perdia 2m47s’ para o sul africano, enquanto o seu rival mais próximo na classificação geral, Sébastien Loeb ainda seguia o atual líder da etapa a mais de 15 minutos

