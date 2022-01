Dakar, Etapa 3/Camiões: Triunfo de Sotnikov, mais um para a Kamaz | AutoSport

Segundo triunfo na prova para o líder do Dakar nos Camiões: Dmitry Sotnikov ganhou a terceira etapa, bateu o seu companheiro de equipa, Andrey Karginov, e com o mau dia de Eduard Nikolaev, que foi sétimo, o piloto russo alargou de 2m07s para 11m45s a margem que o separa do seu compatriota Eduard Nikolaev.

Além disso, pela segunda vez este ano, o terceiro lugar da etapa não foi ocupado por um camião da Kamaz. Hoje foi a vez de Janus Van Kasteren levar o seu Iveco ao degrau inferior do pódio do dia, que Anton Shibalov, terminando 4m22s’ atrás do vencedor, não conseguiu alcançar.

Desta forma, os quatro Kamaz estão agora separados por 27m05s com Ales Loprais em quinto a 20 minutos do quarto lugar de Anton Shibalov.

