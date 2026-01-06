Dakar, Etapa 3 – Camiões: Mitchel van den Brink vence e alarga vantagem

Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) assinaram uma grande recuperação na parte final da especial de camiões e garantiram mais uma vitória de etapa no Dakar, a segunda desta edição. O neerlandês superou Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar) por 1m02s, com Richard De Groot / Martijn Van Rooij / Jan Hulsebosch (Iveco Powerstar) a completar o pódio e o campeão em título, Martin Macík, a terminar às portas dos três primeiros.

A etapa começou com Martin Macík a impor o ritmo após os primeiros 80 km, liderando Mitchel van den Brink por apenas 18 segundos, com Ales Loprais a menos de um minuto e a manter-se à espreita. As diferenças eram curtas na frente, mas atrás começavam já a abrir: Gert Huzink / Hugo Kupper / Mario Kress (Renault C460 Evo 4) cediam mais de seis minutos e Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) tinham um arranque particularmente difícil, perdendo mais de oito minutos para o checo.

À passagem pelo km 219, Loprais assumiu o comando da especial, construindo uma margem de cerca de 3 minutos sobre Macík, enquanto Van den Brink passava a mais de cinco minutos. Atrás deste trio, abria-se um fosso significativo: Richard de Groot já se encontrava a mais de 10 minutos, e Zala descia dramaticamente na classificação, acumulando cerca de 45 minutos de atraso.

No km 303, Loprais reforçou ainda mais o domínio, aumentando a vantagem para mais de 7 minutos sobre o compatriota Macík, com De Groot e Van den Brink já acima dos 13 minutos de diferença. Nessa fase, tudo indicava que o checo caminhava para a sua 20.ª vitória em etapas do Dakar.

Depois do km 340, Loprais aproveitou o tempo perdido por Macík para se colocar em posição de discutir também a liderança da geral: com cerca de 9 minutos de vantagem sobre o campeão em título, passava para a liderança virtual da classificação, com uma margem confortável de mais de 4m30s. Parecia encaminhar um “grande dia” no seu 20.º Dakar.

Contudo, a fase final trouxe uma reviravolta. Aos 377 km, a vantagem de Loprais começou a encolher de forma perigosa, com Macík a recuperar grande parte do tempo perdido e a reduzir a diferença para apenas 2 minutos, alterando de novo o cenário da geral: apesar de liderar a especial, Loprais via-se virtualmente a 2m22s do comando da categoria, que voltava a pender para o lado de Van den Brink.

No derradeiro setor, Mitchel van den Brink protagonizou então um final perfeito, voando na parte conclusiva para arrebatar a vitória na etapa, deixando Loprais a 1m02s e atirando o checo para o segundo posto depois de ter comandado praticamente todo o dia. Richard de Groot fechou o pódio a 3m35s do vencedor, enquanto Martin Macík, depois de uma recuperação importante, acabou por terminar em quarto, a 4m51s. Com este triunfo, Van den Brink reforça a liderança da classificação geral dos camiões, aumentando a vantagem para cerca de 8 minutos sobre Macík.

Mitchel van den Brink lidera agora com 8min21s de Macík com Lopais em 8min54s. De Groot está em quarto a mais de 25 minutos e Zala está em quinto a já 37 minutos.

Tempos AQUI