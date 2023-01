Dakar, Etapa 3, Camiões: Martin Macik vence, Loprais mantém liderança | AutoSport

A equipa Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda ( Iveco, MM TECHNOLOGY) venceu a encurtada etapa 3 do Dakar, levando a melhor sobre Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola (TATRA BUGGYRA ZM RACING) que ficaram a quatro minutos do vencedor da etapa 3, sendo a sua segunda vitória nesta edição, depois de vencer a primeira etapa.

Mitchel Van Den Brink / Jarno Van De Pol / Moises Torrallardona (IVECO UROL TEAM DE ROOY) ficaram em terceiro lugar, a apenas um décimo de Valtr. Ales Loprais /Petr Pokora / Jaroslav Valtr Jr. perderam algum tempo (10 minutos) mas conseguiram o quarto posto, à frente de Martin Vandenbrink / Rijk Mouw / Erik Kofman (IVECO, UROL TEAM DE ROOY).

Nas contas da geral, Loprais continua na frente, com nove minutos de vantagem para Valtr e com

Janus Van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders (IVECO BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY) a completar o top 3.

