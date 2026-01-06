Dakar, Etapa 3 – Brock Heger: “Um dia bastante bom”

Brock Heger venceu a etapa 3 nos SSV e agarrou a liderança da geral na sua categoria, com Gonçalo Guerreiro muito perto. Heger teve um excelente dia e mesmo com um furo perto do fim, acabou por vencer a etapa com larga vantagem para Guerreiro. Num dia quase perfeito, o discurso do piloto só podia ser positivo:

“Sim, hoje foi um dia bastante bom. Estou super satisfeito com isso. Tivemos um furo perto do final, o que foi uma pena — estava a tentar, pelo menos, fazer uma etapa sem furos — mas, no geral, o meu Polaris esteve impecável durante todo o dia. Começámos cerca de quinto na nossa categoria e chegámos à frente. E, sim, estivemos sempre a tentar alcançar os carros da T3. Houve muito pó e muitas pedras, sobretudo na parte final.

Mas, no geral, o Polaris esteve rápido. Estou entusiasmado para a etapa maratona. O ano passado foi obviamente o meu primeiro ano e tivemos uma maratona muito, muito boa, com um excelente crono, o que nos colocou na liderança ali no início da semana. Por isso, sim, estou com expectativas altas. Estou ansioso por dormir na tenda e racionar a comida”.

Foto: Dakar