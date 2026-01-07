Dakar, Etapa 3: Altos e baixos dos portugueses
Foi um dia de altos e baixos para a caravana portuguesa, temos agora cinco equipas no top 10, menos uma que no dia anterior,
um segundo lugar, Gonçalo Guerreiro, três equipas mantiveram posições, cinco subiram lugares e por fim, três desceram posições.
Pormenorizando, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA) tiveram um dia mau e caíram para o 15º lugar, descendo nove posições, a pior queda do dia.
Maria Gameiro / Rosa Romero Mini JCW Rally 3.0d X-Raid Mini. mantiveram a 51ª posição, Pedro Goncalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) subiram duas posições, Rui Carneiro / Fausto Mota (MMPP T3 Rally Raid/G Rally Team) caíram quatro posições, para 14º, Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport/Old Friends Rally Team) subiram duas posições para o quinto lugar.
Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R/Loeb Fraymedia Motorsport-Rzr Factory Racing) mantiveram o segundo lugar.
João Monteiro / Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R/Can-Am Factory Team) subiram cinco posições para o oito lugar, Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) 19 subiu quatro posições João Dias / Daniel Jordao (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing subiram subiram oito posições para o 17º lugar, Bruno Martins / Eurico Adão (Polaris Rzr Pro R Sport/Santag Racing) mantiveram o 39º lugar, e por fim Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol Iveco Powerstar (Zala Team De Rooy FPT) caíram do segundo para o quinto lugar.
FOTO PEdro Gonçalves – Facebook BBR MotorSport
