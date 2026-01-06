Dakar, Etapa 3: Alexandre Pinto de regresso à liderança do Mundial SSV
Alexandre Pinto regressou à liderança do World Rally-Raid Championship na categoria SSV, ainda que em igualdade pontual com outros dois pilotos, após a terceira etapa do Dakar Rally, prova inaugural da temporada 2026 do W2RC.
O piloto português somou um ponto graças ao quinto lugar entre os concorrentes do Campeonato do Mundo que estão a disputar o Dakar, resultado alcançado na etapa com partida e chegada em AlUla. A especial incluiu 421 quilómetros cronometrados, num percurso particularmente exigente ao nível da navegação.
Aos comandos do Polaris RZR Pro, inscrito pelo Old Friends Rally Team, Alexandre Pinto enfrentou o desafio com Bernardo Oliveira, também campeão do mundo. A dupla optou por um ritmo controlado, em linha com a estratégia definida pela equipa, tendo em conta a proximidade da etapa maratona, que se estende pelos dois dias seguintes.
A abordagem prudente permitiu ultrapassar um dia tecnicamente complexo sem incidentes de relevo, mantendo o piloto português bem colocado na luta pelo campeonato e reforçando a consistência como elemento-chave nesta fase inicial da temporada.
“Hoje foi novamente uma etapa longa e dificil. Era preciso fazer uma boa gestão do carro. Furámos um pneu, o que nos atrasou um pouco. Fomos conservadores nas zonas mais empedradas, o que nos fez perder algum tempo para os pilotos que atacaram mais, mas optámos por uma toada mais cautelosa. Amanhã disputa-se a etapa maratona. São dois dias sem assistência e um dia a dormir no deserto. Estamos a preparar tudo nesse sentido. Estamos no Top 5 à geral, o que é positivo para nós”, explicou Alexandre Pinto
