Dakar, Etapa 3, Alexandre Pinto conquista terceira medalha no Dakar

Dupla da Old Friends Rally Team venceu todas as etapas do W2RC e lidera destacada o Mundial SSV

Alexandre Pinto tem estado imparável no Dakar Rally 2025. Hoje, o piloto de apenas 25 anos que se faz acompanhar pelo ainda mais jovem e também estreante Bernardo Oliveira, de 20 anos, voltou a brilhar na 47ª edição da mais importante competição mundial de todo-o-terreno ao vencer a terceira etapa pontuável para o Campeonato do Mundo Rally Raid SSV, continuando a fazer o pleno neste Dakar 2025.

Com um total de 15 pontos, Alexandre Pinto reforçou substancialmente a liderança no Mundial SSV. A dupla da Old Friends Rally Team conquistou ainda mais um pódio no FIA Rookie Challenge. Na geral do Dakar, onde estão também os que só participam nesta prova e não no campeonato todo, como Alexandre Pinto, o jovem piloto luso é terceiro da geral…

“A etapa foi reduzida, mas não foi menos exigente. Os primeiros 100 km foram feitos sempre em pedra. Foi uma etapa muito dura para a mecânica do carro e para nós também. Era muito fácil cometer erros ou furar. No fim da especial tivemos muitos quilómetros de ligação, tanto a que já chegámos ao bivouac de noite. Foi um dia longo, de manhã a noite, apesar da especial ter sido curta. Terminámos sem problemas. Foi mais um dia a manter um ritmo, a acumular quilómetros e a aprender. Estamos muito contentes por receber mais uma medalha do Campeonato do Mundo e preparados para amanhã, para a grande etapa maratona”, referiu à chegada ao bivouac Alexandre Pinto que aos comandos de um Can-Am, gastou 4h 00m 09s para cumprir os 327 km cronometrados do setor seletivo da etapa que ligou Bisha a Al Henakiyah.

Amanhã disputa-se a quarta etapa da 47ª edição do Rally Dakar, a primeira parte da etapa maratona que conduzirá a comitiva de Al Henakiyah a Alula ao longo de 415 km cronometrados. Esta será mais uma prova de fogo. As pistas técnicas que conduzirão a AlUla mergulharão pilotos e máquinas nos desfiladeiros pelos quais a região é conhecida. Os pilotos terão apenas uma hora e meia para trabalhar nas suas máquinas e não contarão com qualquer tipo de assistência.