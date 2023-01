Dakar, Etapa 3: a queda de Carlos Sainz, liderança para Nasser al attiyah | AutoSport

As dificuldades deste Dakar têm surgido das mais diversas formas. O prólogo foi só mesmo um aperitivo enganador para o que aí vinha. A Etapa 1 foi ‘normal’, mas a segunda e terceira tiradas foram arrasadoras para a caravana. A primeira, um traçado muito difícil para os pneus, e os furos foram às centenas na caravana. No dia seguinte, ontem, a meteorologia ‘decidiu’ intervir neste Dakar. Enquanto os líderes da corrida das motos foram relativamente poupados pela chuva e pelo granizo que varreu a região, as condições meteorológicas obrigaram os organizadores a encurtar o especial a fim de preservar as capacidades de intervenção das equipas de emergência. A segurança vem sempre em primeiro lugar…

E a eterna lição entre velocidade e contenção aplicou-se mais uma vez a Carlos Sainz, que foi o líder da corrida esta manhã, mas foi destronado e lavado à sua chegada à CP3 (após 377 km). Nasser Al Attiyah, que adquiriu um certo sentido de prudência muito antes da sua 20ª participação no Dakar, desfrutou de um bom dia sem forçar o andamento e assumiu a liderança no rali, à frente de Yazeed Al Rajhi (13m20s’ atrás) e Stéphane Peterhansel (20m45s’ atrás). Mas teve sorte, pois no início da etapa furou duas vezes, tantas quantas as rodas que tinha para mudar. Conseguiu chegar ao fim sem furar de novo e lidera o rali…

O piloto mais rápido no especial foi, no entanto, Guerlain Chicherit, que pode tomar consolo pela sua queda na classificação na etapa 2, ao ganhar a quarta especial da sua carreira, dez anos desde o seu último sucesso na Argentina, em Tucuman.

A situação é muito menos óbvia na corrida dos T3, onde Austin Jones ganhou a sua primeira especial na categoria, que também testemunhou um grande perdedor com o desaparecimento dos primeiros lugares de Chaleco López, que perdeu uma hora. As classificações gerais são agora dominadas por Seth Quintero, que detém uma vantagem de um minuto sobre Guillaume de Mévius.

Na classe T4, Marek Goczał obteve uma segunda vitória consecutiva em etapas e instalou-se no topo de um pódio provisório no qual o seu filho Eryk, o mais jovem concorrente no Dakar, ocupa o 3º lugar.

Na corrida de camiões, Martin Macík ganhou uma terceira especial nesta 45ª edição do rali, mas o tempo que perdeu na etapa 2 significa que o seu compatriota Aleš Loprais mantém a liderança da classificação geral.

Classificação Online – CLIQUE AQUI