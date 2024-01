Dakar, Etapa 2: Top 10 para Franco Sport | AutoSport

Depois de uma etapa inaugural muito complicada a dupla Mário Franco/Daniel Jordão da Franco Sport, aos comandos do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 que compete na categoria Challenger esteve em excelente plano na 2ª etapa o Rally Dakar 2024, completando os 470 km cronometrados da etapa que ligou Al Henakiyah a Al Duwadimi num magnifico 9º lugar, pese as inúmeras ultrapassagens a concorrentes mais lentos a que foi obrigada na primeira metade do setor seletivo. Um resultado que lhe permitiu subir seis posições na classificação Challenger onde ocupam agora o 16º lugar.

Dakar Etapa 1: Dupla da Franco Sport supera etapa duríssima no arranque do Dakar 2024

A dupla Mário Franco/Daniel Jordão da Franco Sport, aos comandos do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 que compete na categoria Challenger superou com sucesso a etapa duríssima que deu as boas-vindas aos participantes no Rali Dakar 2024. Muita pedra e muito pó foram ingredientes a que se juntaram três furos e duas horas de condução noturna, que muito penalizaram a equipa.