Dakar, Etapa 2: Top 10 para a Franco Sport | AutoSport

Depois de uma etapa inaugural muito complicada a dupla Mário Franco/Daniel Jordão da Franco Sport, aos comandos do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 que compete na categoria Challenger esteve em excelente plano na 2ª etapa o Rally Dakar 2024, completando os 470 km cronometrados da etapa que ligou Al Henakiyah a Al Duwadimi num bom 9º lugar, pese as inúmeras ultrapassagens a concorrentes mais lentos a que foi obrigada na primeira metade do setor seletivo. Um resultado que lhe permitiu subir seis posições na classificação Challenger onde ocupam agora o 16º lugar.

“Agora sim, já percebemos qual pode ser o nosso ritmo. Poderia ter sido melhor se tivéssemos levado uma roda 32”, mas mesmo assim foi um andamento muito bom, penalizado na primeira parte da etapa pelas muitas ultrapassagens que tivemos de fazer a muitos camiões e carros. O resultado desta etapa é muito importante porque nos permite arrancar amanhã muito mais à frente, no grupo dos que partem espaçados de 1’ e junto de concorrentes mais rápidos. Claro que quanto mais à frente nos chegarmos, o percurso que vamos encontrar está menos marcado e as exigências de navegação aumentam, mas o Dani portou-se hoje muito bem”, explicou Mário Franco depois de ter chegado ao bivouac em Al Duwadimi, no final desta segunda etapa.

Para Daniel Jordão esta “foi uma etapa bastante engraçada e com muita navegação. Foi, ao contrário da etapa de ontem, uma etapa que me parece mais normal para um Dakar. Depois do que nos aconteceu ontem, tentámos gerir a questão dos furos desde o início da etapa. Os quilómetros foram passando e tivemos algumas dificuldades para passar concorrentes mais lentos, mas que partiram à nossa frente. Depois conseguimos ir aumentando o ritmo e os últimos quilómetros, então já sem tanto medo de furar, foram mesmo muito rápidos. O Mário aí foi sempre ao ataque e diverti-me bastante, embora isso tenha exigido ainda mais da minha navegação, mas penso que correspondi. Esta etapa deixou muito boas indicações para o que se segue”.

A terceira etapa do Dakar 2024 que amanhã se disputa marca a primeira jornada maratona desta edição da mais dura competição de todo-o-terreno do mundo. A primeira especial será composta por uma mistura de trilhos rochosos, vastas extensões de areia e cadeias de dunas. Encontrar o ritmo certo não será tarefa fácil devido à alternância entre seções rápidas, mais lentas e terreno irregular. Neste dia os concorrentes cumprem 440 km cronometrados e os mecânicos terão apenas duas horas para trabalhar antes das máquinas entrarem em parque fechado.