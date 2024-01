Dakar, Etapa 2: Stéphane Peterhansel vence e faz história, Carlos Sainz assume a liderança | AutoSport

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) venceram a segunda etapa do Dakar 2024. A Audi consegue assim a primeira vitória na prova deste ano, numa etapa em que Peterhansel andou sempre na frente, mas esteve também sempre muito pressionado por Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) numa primeira fase e no fim por Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive).

Stéphane Peterhansel é agora o detentor do recorde conjunto de mais vitórias em etapas, juntamente com Ari Vatanen.

A segunda etapa é muito diferente da anterior. Cerca de 30 quilómetros de dunas na primeira parte do percurso, a maior parte desta nova especial teve lugar em troços rápidos. Peterhansel começou na frente, com uma toada muito forte, com Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) por perto, a menos de um minuto. Quintero estava no quarto posto e Loeb perdeu mais de minuto e meio. Guillaume De Mevius / Xavier Panseri (Toyota Overdrive Racing) líder da prova no arranque desta etapa, estava em oitavo.

Carlos Sainz começou a perder algum terreno e foi Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing) a juntar-se ao top 3, com Loeb já a mais de dois minutos do líder e De Mevius ainda mais longe. No quilómetro 137, Quintero aproximou-se do primeiro lugar, subindo para o terceiro, com Al Rajhi em segundo e Peterhansel na frente, com este trio a caber em 1min e 46 seg. Quintero chegou à liderança da prova no km 167, mas foi por pouco tempo, pois Peterhansel tratou de recuperar a dianteira, numa altura em que Loeb recuperava terreno e já estava a menos de 90 seg do primeiro lugar. Carlos Sainz foi perdendo muito terreno e, a meio da etapa, já perdia mais de seis minutos para os primeiros.

Ao km342, Loeb subiu ao segundo lugar, passando Quintero. O ritmo do francês era tal, que estava a apenas cinco segundos de Peterhansel. Nos últimos quilómetros, Quintero perdeu gás, mas Loeb manteve a pressão sobre Peterhansel. No final, o homem da Audi foi o mais rápido do dia, mas Loeb, cm uma espetacular recuperação, ficou a 29 segundos do seu adversário. Quintero terminou no terceiro posto, a mais de três minutos do líder, com Nasser Al-Attiyah a ficar com o quarto tempo (chegou a perder mais de sete minutos) e Al Rajhi a fechar as contas do top 5.

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) foram sextos, à frente de Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) e Carlos Sainz que terminou em oitavo. Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing) e Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) completaram o top 10.

Nas contas provisórias da geral, Sainz assumiu a liderança com 1.51 min de avanço para Al Rajhi, com Loeb a completar o top 3 (+4:14). Quintero é quarto na geral, e De Mevius caiu para o quinto posto (+7:44). Boa operação para Sainz, apesar do tempo perdido, agarrando a liderança da prova, e excelente dia para Loeb que conseguiu recuperar tempo quer na etapa, quer na geral. Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing) tiveram um dia para esquecer e perderam quase meia hora. Para Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini X-Raid Arijus Team) um dia menos positivo com mais de vinte minutos perdido e uma queda na geral do quarto para o 13º lugar.

