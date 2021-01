Dakar, Etapa 2: Stéphane Peterhansel na frente

Depois de ontem ter sido batido pelo seu colega de equipa, Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) está hoje ao ataque e ao Km 178 lidera a corrida com 1m09s de avanço para Carlos Sainz (Mini Buggy) com Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) a reagir ao atraso de ontem, depois de sofrer co mo pó levantado pelas motos mais lentas, tendo-se perdido mais do que uma vez. A fazer uma boa prova está Yasir Seaidan (Century CR-6 Buggy), hoje, quarto na frente de Matthieu Serradori (Century CR-6 Buggy) com Yazeed Al Rajhi (Toyota) também a tentar recuperar algum tempo. O top 10 completa-se com Jakob Przygonski (Toyota), Giniel de Villiers (Toyota Hilux),

Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR), Nani Roma (BRX Hunter 4×4) com este último a ceder mais do que sete minutos.

Sébastien Loeb (BRX Hunter 4×4) segue em 11º a 7m15s da frente.

