Dakar, Etapa 2: Stéphane Peterhansel na frente, perseguido por Seth Quintero | AutoSport

A segunda etapa do Dakar 2024 já vai a meio e é Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) que liderava à passagem pelo km 226, com Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) na perseguição.

A segunda etapa é muito diferente da anterior. Cerca de 30 quilómetros de dunas na primeira parte do percurso, a maior parte desta nova especial terá lugar em troços rápidos. Peterhansel começou na frente e foi alargando a distância para Quintero, até que no km 167 o homem da Toyota passou para a frente, com Peterhansel a ficar a apenas 10 segundos. Mas o experiente piloto da Audi regressou à liderança e no km 226, a meio da etapa, tinha trinta segundos de vantagem para Quintero. Depois de passarem o km 274, Peterhansel lidera com pouco mais de um minutos de vantagem, seguido de Quintero e Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) a fechar o top3. Seguem-se Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing), Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing), Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport). Com Guillaume De Mevius / Xavier Panseri (Toyota Overdrive Racing) a perderem muito tempo, tudo aponta para uma mudança de líder no final desta etapa, com Carlos Sainz bem posicionado para agarrar a primeira posição.

Tempo Online AQUI

Foto: Marcin Kin /DPPI