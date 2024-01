Dakar, Etapa 2, Stéphane Peterhansel: “fizemos um bom tempo e divertimo-nos” | AutoSport

Sobre o recorde alcançado de Vatanen, o francês salientou que “não conto [as vitórias em] etapas, sabia que estava mano a mano com o Vatanen, mas não fazia ideia se já o tinha ultrapassado! Lembrem-se que ele ganhou tantas etapas como eu, mas num período mais curto. É uma lenda. Na altura em que correu no Dakar, costumava ganhar etapas e a geral como ninguém… mas isto significa que ainda tenho uma hipótese de o vencer”, concluiu.

“A fasquia estava muito baixa, porque ontem foi um desastre absoluto. Hoje, fizemos um bom tempo e divertimo-nos no cockpit, com boas pistas e dunas de manhã. Hoje não houve acidentes e também não houve erros de navegação, por isso foi uma boa etapa. Ontem foi um dia mau, porque não consegui perceber como conduzir nas pedras. Foi uma etapa peculiar e tudo saiu mal… mas, como disse [Pierre] Lartigue há muito tempo, Dakar ainda está longe”, disse o piloto da Audi Sport.

Stéphane Peterhansel alcançou na segunda etapa do Dakar de 2024 o recorde de Ari Vatanen, passando a deter em conjunto o maior número de vitórias em etapas na mítica prova de todo-o-terreno. Recordando o antigo piloto finlandês ao afirmar que “é uma lenda”, Peterhansel explicou que não houve qualquer incidente ou erro de navegação na etapa entre Al-Henakiyah e Al-Duwadimi, onde andou sempre na frente, pressionado por Seth Quintero numa primeira fase e no fim por Sébastien Loeb.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI