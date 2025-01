Dakar, Etapa 2/SSV: Xavier de Soultrait líder, Alexandre Pinto no pódio à geral

Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R Sport) lideram o Dakar nos SSV com 5m14s de avanço para

Brock Heger/Max Eddy (Polaris RZR Pro R Sport) com a dupla portuguesa Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) a ascender ao pódio provisório da prova, ainda que a mais de uma hora dos líderes.

Florent Vayssade/Nicolas Rey (Polaris RZR Pro R Sport) são quartos cinco minutos atrás dos portugueses, seguindo-se Gerard Farrés/Tony Vingut (Can-Am Maverick XRS Turbo RR), Enrico Gaspari/Fausto Mota (Polaris RZR Pro R Sport) a já mais de duas horas e Chaleco Lopez/Juan Pablo Latrach (Can-Am Maverick R).

Fazendo o filme do dia, Xavier de Soultrait começou logo bem, com um bom desempenho. O vencedor da categoria SSV no Dakar 2024 alcançou a zona de descanso D, um feito igualado apenas pelo seu companheiro de equipa Brock Heger na categoria. Passaram a noite juntos e logo ficaram numa boa posição em relação aos rivais, que pararam nas zonas de paragem anteriores. Os dois homens lutaram, naturalmente, pela vitória na etapa, com vantagem para o americano, por 3m50s. E estavam também a lutar pela liderança geral da corrida, detida pelo francês com uma vantagem de 8m50s.

O clã Polaris estava a desfrutar de um início quase perfeito do Dakar na categoria SSV. Brock Heger venceu o prólogo, Xavier de Soultrait a etapa 1 e os dois homens estavam a liderar a etapa 2. A classificação geral virtual inclui mesmo quatro Polaris no top 5, com Florent Vayssade (4º) e Enrico Gaspari (5º).

Alexandre Pinto estava a impedir que o construtor americano dominasse o pódio até ao momento, colocando o seu Can-Am no 3º lugar da classificação geral provisória na zona de paragem C.

Pouco depois, Brock Heger estava a manter uma vantagem de 4 minutos sobre Xavier de Soultrait na frente da especial SSV. O americano saiu da zona de paragem D (ao fim de 608 km) com uma vantagem de 4m01s sobre o francês, que passou a estar a 3m53s’ na zona de paragem E (ao fim de 626 km). No entanto, o piloto dos EUA estava na altura a 4m14s’ da liderança na zona de paragem F (após 671 km).

Os veículos Polaris da equipa Sébastien Loeb Racing continuavam a dominar a etapa na categoria SSV, com Brock Heger a liderar Xavier de Soultrait por 4m47s e Florent Vayssade por 19m32s’ após 700 km.

Mais tarde, a equipa de assistência de João Dias estava a caminho para ir buscar o concorrente português, que estava parado ao fim de 677 km. O campeão europeu T3 em 2023, participa no seu primeiro Dakar num Can-Am da Santag Racing Team.

A 34 km da meta (após 933 km), Brock Heger fazia o melhor tempo, com uma vantagem de 4m49s’ sobre Xavier De Soultrait. Depois de ter vencido o prólogo, o americano conseguiu mais uma vitória ao ganhar a exigente etapa Chrono de 48 HR, com 4m26s de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Xavier de Soultrait. O francês continua a liderar a classificação geral, mas agora com uma vantagem que desceu para 5m14 depois da penalização de três minutos.

‘Chaleco’ López e Jeremías González Ferioli continuavam a perder tempo. Os dois favoritos do clã Can-Am, ao volante do novíssimo Maverick R, tiveram ontem um azar e perderam muito tempo no deserto saudita. À saída da zona de paragem E, López já tinha perdido mais de 1 hora e 47 minutos em relação ao líder Brock Heger e Ferioli estava mais de 1 hora e 48 minutos atrás. Após 868 km, os dois pilotos da Can-Am estava a 8 segundos um do outro, mas a mais de 2 horas e 21 minutos do líder.

Alexandre Pinto, que tal como Brock Heger também está a fazer a sua estreia no Dakar, está atualmente na 4ª posição após 897 km e é o principal piloto da Can-Am. O piloto português, que terminou em 2º lugar e como principal estreante na última edição do Rallye du Maroc, estava a 35m29s do melhor tempo do dia. Manuel Andújar, duas vezes vencedor do Dakar na categoria quad, não é um estreante, mas é a sua primeira prova na categoria SSV. Também ele se estava a distinguir ao conseguir o quinto melhor tempo, a cerca de um quarto de hora de Pinto.

Como referimos, Xavier de Soultrait recebeu uma penalização de 3 minutos na linha de chegada da especial por exceder os limites de velocidade. Embora o francês se mantenha em segundo lugar no 48 HR Chrono, a sua vantagem na classificação geral sobre o seu companheiro de equipa Brock Heger foi reduzida para 5m14.