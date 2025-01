Dakar, Etapa 2/SSV: Xavier De Soultrait bem na frente

Ao km 521 da especial, Brock Heger ultrapassou Xavier de Soultrait e aumentou a sua vantagem para 4m17s sobre o vencedor em título. No entanto, o francês conseguiu recuperar tempo, reduzindo a diferença para pouco menos de 4 segundos ao km 580. O seu colega de equipa na Sébastien Loeb Racing, Florent Vayssade, é o terceiro, 13m01s atrás, dando à Polaris um 1-2-3 provisório à medida que encerram a primeira parte do cronómetro de 48 horas.

Entre os grandes perdedores do dia estão ‘Chaleco’ López e Jeremías González Ferioli, ambos com uma ‘queda’ de mais de 1h40. Este revés é suscetível de jogar a favor da equipa Polaris, liderada por De Soultrait.

Na geral virtual ao Km 580, Xavier de Soultrait lidera com 8m27s para Brock Heger.

Fazendo o filme do dia, Xavier De Soultrait ficou cedo sob pressão. Foi o primeiro piloto a sair do palanque esta manhã, passou o km 42 com 14 segundos de vantagem sobre “Chaleco” López e Jeremías González Ferioli. Nesse momento, pouco mais de meio minuto separava os 7 primeiros.

A Km 136, Jeremías González Ferioli tinha 31 segundos de vantagem sobre Xavier de Soultrait. Brock Heger estava a mais de dois minutos de distância, em terceiro lugar. Florent Vayssade, um dos três pilotos da Sébastien Loeb Racing, que estava em quarto lugar na última tomada de tempo e chegou ao CP1 onde o seu Iritrack, que falhou, foi trocado.

Ao Km 231, Brock Heger estava de volta à liderança com Xavier de Soultrait 54 segundos atrás. Jeremías González Ferioli estava em terceiro lugar, a 55 segundos. De Soultrait tinha uma confortável vantagem de 12 minutos sobre Heger e “Chaleco” López na classificação virtual.

Chaleco López e Jeremías González Ferioli pararam no km 239 e no km 242. Os dois pilotos da Can-Am estavam em terceiro e quarto lugar na classificação virtual. A dupla da Polaris, Xavier de Soultrait e Brock Heger, beneficiou com o seu infortúnio.

Ao Km 325, Xavier de Soultrait/Martin Bonnet (Polaris RZR Pro R Sport) lideravam 2m53s na frente de B. Heger/M.Eddy (Polaris RZR Pro R Sport) da Sébastien Loeb Racing, com Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) em quarto a 13m35s e João Dias-Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR/Santag Racing logo a seguir a 18m30s.

Portugueses com artigo à parte.