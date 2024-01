Dakar, Etapa 2 SSV: Gerard Farres Guell vence, João Ferreira termina em terceiro | AutoSport

A dupla Gerard Farres Guell / Diego Gil Ortega (Can-Am, Can-Am Factory South Racing) foram os vencedores da segunda etapa do Dakar 2024 nos SSV. A dupla espanhola teve uma etapa de altos e baixos, mas andou sempre nos primeiros lugares, para depois atacar o primeiro lugar nos últimos quilómetros da etapa. A dupla lusa João Ferreira / Filipe Palmeiro (Can-Am, South Racing Can-Am) chegou a liderar a etapa, mas terminou em terceiro, atrás de Xavier De Soultrait / Martin Bonnet (Polaris, Sebastien Loeb Racing – Bardahl Team) que ficou a apenas cinco segundos do vencedor da etapa.

Xavier de Soultrait registou o tempo mais rápido entre os SSV nas primeiras contagens de tempos. O francês também tinha aumentado o ritmo na primeira parte da etapa de ontem, para depois abrandar para evitar furos.

Aos 137 km, João Ferreira passou a liderar a tabela de tempos da etapa com cerca de 47 segundos de vantagem sobre de Soultrait, aumentando para pouco mais de um minuto na tomada de tempos seguinte. No entanto, outro piloto Can-Am tomou o lugar de João Ferreira. Cristiano Batista passou com 8 segundos de vantagem para Xavier de Soultrait ao quilómetro 226, enquanto o piloto luso passou a 3:36s, caindo para o quinto posto nesse CP.

Desde essa altura, Batista passou a controlar as operações e foi aumentando a diferença para os adversários, até que na passagem pelo quilómetro 342 para nova tomada de tempos, o principal perseguidor do brasileiro passou a ser Gerard Farrés Guell, que passou com o segundo melhor registo a 3:36s de Batista. Guell passou para a frente no quilómetro 432, já muito perto do fim e manteve a liderança, que ficou presa por escassos cinco segundos.

Assim Guell venceu a etapa, com De Soultrait em segundo e João Ferreira em terceiro. Yasir Seaidan / Adrien Metge (Can-Am, Mmp) e Cristiano Batista /Fausto Mota (Can-Am, South Racing Can-Am) completaram o top 5.

Nas contas da geral, Gull agarrou a liderança, à frente de Rodrigo Varela / Enio Bozzano Junior (Can-Am, Team Bbr), que começaram o dia na liderança do Dakar. A dupla foi penalizada em 15 minutos nesta etapa, o que os fez perder o primeiro lugar nesta etapa, que ajudaria a consolidar a liderança nesta categoria. De Soultrait completa o top 3. João Ferreira é oitavo, a 49 minutos do líder.

Tempos online AQUI