Dakar, Etapa 2/SSV: Chaleco Lopez na frente

O saudita Saleh Aalsaif (FN Speed) venceu a segunda etapa nos SSV na frente do espanhol Gerard Farres Guell (Can Am), que ficou a 1m40. Francisco Lopez Contardo (Can-Am) foi terceiro a 2m43s e o polaco Aron Domzala (Can-Am) quarto a 3m17s. Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can-Am) foram 10º a 18m57s e na classificação geral, Francisco Lopez Contardo (Can-Am) tem agora 39s de avanço para Aron Domzala (Can-Am) com Gerard Farres Guell (Can Am)em terceiro a 1m01s. Quarto posto da geral para Reinaldo Varela/Maykel Justo (Can-Am) a 4m09s, com o top sete separado por sete minutos. Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can-Am) são 12º da geral.



Na classificação conjunta de T3 e T4, o melhor T3 na geral é o de Cristina Gutierrez na quarta posição, mas na etapa de hoje, depois de ontem a espanhola ter feito história hoje foi a vez de Seth Quintero se tornar no mais jovem vencedor de sempre de uma especial no Dakar (em todas as categorias) aos 18 anos. Rui Carneiro, neste momento ainda não terminou a tirada.