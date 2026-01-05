Dakar, Etapa 2, Seth Quintero: “Se conseguir estar no meio do pelotão no início da maratona, ficarei feliz”

Seth Quintero conquistou a sua terceira vitória na classe Ultimate no Rali Dakar. Os seus companheiros de equipa Toby Price e Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), com o apoio de Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), colocaram os quatro veículos Hilux com o novo chassis 2026 nos quatro primeiros lugares no terceiro dia de corrida. A equipa de Jean-Marc Fortin, responsável pelo desenvolvimento do Hilux, conquistou hoje a sua primeira vitória em AlUla.

“Se estás a disputar a vitória com os teus companheiros de equipa, então estás a ter um bom dia. Por isso, hoje foi um bom dia. Acho que estamos no caminho certo. Obviamente, fizemos muitas estratégias e tudo mais, então se eu tiver um dia bom amanhã e estiver no meio do pelotão no início da maratona, ficarei muito feliz”.