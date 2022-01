Dakar, Etapa 2: Sébastien Loeb recupera tempo a Nasser al Attiyah | AutoSport

Sébastien Loeb recuperou hoje 3m28s a Nasser Al-Attiyah, com o piloto da Toyota a ter agora uma avanço na geral de 9m16s. Uma boa reação do francês, que fez boa parte da etapa em cima do homem da Toyota, pelo que, com a interrupção do domínio de Attiyah na prova, os dados podem estar novamente lançados. Resta saber se Attiyah preferiu ser hoje mais cauteloso, ou o facto de sair à frente, lhe complicou mais a vida. O que é natural, pois quase sempre um piloto que vence uma etapa tem bem mais dificuldades no dia seguinte, porque abre a pista.

Como se percebe, desenha-se uma boa luta entre ambos, mas há que esperar pelo dia de amanhã, já que será depois a vez de Loeb, ser o ‘perseguido’, isto se nenhum dos concorrentes mais atrás o bater na etapa.

Classificação Online – CLIQUE AQUI