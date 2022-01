Dakar, Etapa 2, Sébastien Loeb: “Foi como no WRC durante quase 340 km” | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin(BRX Hunter/Prodrive Bahrain Raid Xtreme) venceram a etapa de hoje e com isso recuperaram tempo substancial a Nasser al Attiyah: “Foi uma verdadeira luta, o Nasser estava a forçar muito o andamento. Ele estava a abrir a estrada para os carros, mas mesmo assim era muito rápido. Tivemos de forçar como no WRC durante quase 340 km. Foi excitante, mas tratou-se de um ritmo realmente rápido e duro. No final apanhei-o, por isso pude segui-lo através das dunas.

É um pouco mais fácil quando se está mesmo atrás de um carro, e mesmo no final da etapa havia muitas pedras. Tentei ultrapassá-lo para evitar ter um furo – ontem tive dois, por isso foi importante terminar bem a etapa. Hoje não era uma questão de navegação. As pistas das motos eram muito visíveis. Estava molhado, pelo que as vimos facilmente. É mais fácil quando se está atrás, por isso se eu o seguir, então posso segui-lo facilmente; se ele me seguir se eu ultrapassar, pode segui-lo facilmente. Por isso, prefiro que ele tome a dianteira”