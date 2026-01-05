Dakar, Etapa 2, Sébastien Loeb: “bom resultado, fizemos uma etapa forte”

Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders), foram hoje os primeiros não Toyota da etapa e subiram da décima, para a quinta posição no Dakar. O piloto da Dacia Sandriders optou pela cautela e registou o sexto melhor tempo do dia, 6’07” atrás do vencedor Seth Quintero: “Não sei se houve muitos furos para todos, mas nós não tivemos nenhum. Fomos com calma nas secções rochosas. Disse a mim mesmo: ok, vou a um ritmo cauteloso e vou tentar passar, porque não queria ficar preso no meio da etapa com três furos, especialmente porque ainda há um longo caminho a percorrer depois.

Correu bem, não tivemos nenhum furo e não cometemos nenhum erro grave. Cometemos um pequeno erro de navegação num ponto, à procura de um waypoint, mas não perdemos muito tempo. Ainda assim, continuamos a pressionar hoje. No geral, fomos cautelosos nas pedras e tentei acelerar o ritmo nas outras secções. É um bom resultado; fizemos uma etapa forte. Temos de continuar assim.”