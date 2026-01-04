Dakar, Etapa 2 – Rumo a AlUla
Amanhã, 5 de janeiro, o cenário será diferente. A Etapa 2 abandona os arredores de Yanbu e segue rumo norte, em direção às paisagens majestosas de AlUla – 400 quilómetros cronometrados de terreno variado e impiedoso. Será uma etapa onde o ritmo irá variar constantemente, especialmente nos primeiros 200 km, com secções mais rápidas intercaladas com secções recheadas de rochas que podem provocar furos e / ou danificar a mecânica.
AlUla, declarada Património Mundial da UNESCO pelas suas paisagens arqueológicas e formações rochosas milenares, será a recompensa no final – mas chegar lá exigirá gestão inteligente de pneus, ritmo controlado e navegação impecável de Rosa Romero. Maria Luís quererá manter a estratégia de evitar exageros e respeitar a mecânica, lição que aprendeu na edição 2025 do Dakar.
