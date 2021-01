Dakar, Etapa 2, Ricardo Porém: “Voltaremos a entrar com garra para recuperar”

Não está a ser um Dakar fácil para Ricardo Porém e Jorge Monteiro, ontem uma navegação difícil e Erva de Camelo a complicar, hoje foram as dunas. Tudo isto faz parte da experiência do que é o Dakar, todos passam pelo mesmo, uns mais, outros menos, sendo o mais importante chegar ao final de cada um dos dias e enfrentar ‘olhos nos olhos’ o seguinte: “Entrámos nesta segunda etapa do Dakar focados em recuperar o atraso registado no primeiro dia. Apesar da boa progressão que fizemos ao longo da maior parte do percurso, onde conseguimos ser bastante rápidos fruto da boa navegação, acabámos por ter dois percalços nas dunas de areia muito mole que nos fizeram perder tempo, terminando a etapa na 41.ª posição e ascendendo ao 38.º Lugar da Geral”, começa por explicar o piloto de Leiria antes de antecipar a etapa de amanhã: “O dia de amanhã conta com uma etapa começa e termina no mesmo local, Wadi Ad-Dawasir. Uma especial rápida, com várias cadeias de dunas para enfrentar, que termina numa zona muito técnica e rochosa. Voltaremos a entrar com garra para recuperar. O Dakar é muito longo”