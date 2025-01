Dakar, Etapa 2, Ricardo Porém: “cansados, tristes com o resultado, mas orgulhosos do trabalho”

Ricardo Porém e Nuno Sousa completaram hoje, com dificuldade, a segunda etapa do Dakar Rally, a famosa etapa de 48 horas. Os leirienses, a competir na categoria Challenger, sofreram com os problemas de juventude do MMP, mas não baixaram os braços e terminaram a etapa, ocupando agora o 14.º posto da geral: “Isto é o Dakar. Infelizmente umas vezes sorrimos, outras sofremos. Desta vez chegamos a Bisha cansados, tristes com o resultado, mas orgulhosos do trabalho que tanto nós como a equipa estamos a desenvolver.

O Dakar não termina aqui por isso há muito tempo para recuperar e procurar atingir os nossos objetivos”, afirmou o piloto de Leiria.

A terceira etapa do Dakar liga a cidade de Bisha, que acolheu os primeiros dias de competição, a Al Henkiyah, num total de 495km cronometrados, ao qual se juntam 352km de ligação. Pilotos e máquina dirigem-se agora mais para norte em território saudita, onde as secções técnicas no início do especial serão apenas a primeira dificuldade encontrada. O Dakar não se ganha nestas etapas mais velozes, mas pode com certeza perder-se aqui.