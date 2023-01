Dakar, Etapa 2: ‘Revolução’ no top 10, Carlos Sainz mantém liderança | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+) da Bahrain Raid Xtreme poderão ter perdido hoje grande parte das suas hipóteses de vencer o Dakar, já que perderam até ao Waypoint 8 quase hora e meia. Tudo sucedeu no Km 278, o francês retomou a pista, mas acumula atraso. E este foi só o favorito que mais vai perder, porque há bem mais…

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Gr Dkr Hilux) da Toyota Gazoo Racing venceram a etapa 14 segundos na frente de Erik Van Loon/Sébastien Delaunay (Toyota Hilux Overdrive) com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q E-Tron E2) , o que significa que o espanhol mantém a liderança, agora face a al Attiyah, que dista agora 2m12s da frente.

Grande prestação de Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Cr6-T, Century Racing Factory Team) quartos na tirada, o que lhes permitiu a ascensão ao terceiro lugar da geral, o mesmo se podendo dizer de Simon Vitse/Frederic Lefebvre MD Optimus Evo 4/Md Rally) sextos da etapa, quartos da geral na frente de Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gr Dkr Hilux/Toyota Gazoo Racing).

Sexto posto da geral Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) que hoje perderam muito tempo.

Sétimo lugar da geral para Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century CR6-T/Century Racing Factory Team), na frente de Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor Rs Cross Country/Orlen Benzina Team) seguidos de Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Rs Q E-Tron E2) que hoje cederam mais de meia hora para a frente da corrida.

Foram vários os favoritos que hoje tiveram um dia mau. A começar logo por Loeb que cedeu imenso tempo, na BRX, Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (BRX Hunter Prodrive) cederam mais de uma hora, Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2) quase 40 minutos, Peterhansel mais de meia hora, Al Rajhi, também.

Neste contexto, na geral está agora um Audi na frente, mas o seguinte, de Peterhansel, é já nono a 36m08s, a Toyota chegou-se à frente e tem dois carros no Top 5, num dia em que as margens aumentaram muito entre os concorrentes da frente. Mathieu Serradori é terceiro mas está a 24 minutos da frente e a surpresa é positiva, mas má para os restantes protagonistas, pois significa que já perderam bem mais tempo.

Bastaram dois dias para o Dakar fazer “das suas”…

As notícias também não são boas para Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (BRX Hunter/Teltonika Racing) que tiveram problemas e cederam muito tempo.

Filme da Etapa

Hoje o Dakar reserva aos concorrentes 430 Km de especial, até Aiula que incluiu principalmente pistas marcadas nas quais a capacidade de condução compensará face à navegação, mas a parte final da tirada é no meio das dunas. A chuva que caiu nos últimos dias na região significa que a areia ainda está muito húmida. As pistas deixadas pelos concorrentes que abrem a estrada são, portanto, muito visíveis e devem ser uma grande ajuda para os concorrentes que as seguem pelo que ver concorrentes que ficaram mais para trás na etapa 1, sobreporem-se no dia de hoje não será de admirar…

Carlos Sainz, vencedor da etapa 1, foi o primeiro na estrada seguido por Sébastien Loeb e Yazeed Al Rajhi. Mattias Ekström, que quase conseguiu uma dobradinha de vitórias ontem, foi apenas o 15º piloto a entrar na pista, após uma penalização de 15 minutos, depois de ter falhado um ponto de passagem.

Depois de 48 km, Giniel De Villiers/Dennis Murphy (Toyota GR DKR Hilux T1+) fixaram o melhor tempo, com Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux T1+) em 2º lugar, 1m12s’ atrás do piloto da África do Sul. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Rs Q E-Tron E2) e Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor RS Cross Country), no seu Ford, estavam 1m20s’ atrás do líder, com todas as margens muito apertadas.

Guerlain Chicherit parou várias vezes a partir do Km 90, tratou-se duma série de furos que fez parar o francês do BRX Hunter, porque agora falta-lhe uma roda sobresselente. O francês tem tentado atenuar a situação com os meios que tem, mas o relógio está a contar e a queda na classificação foi inevitável.

Rodando bem mais atrás, Lionel Baud/Rémi Boulanger, o irmão de Edouard (co-piloto de Stéphane Peterhansel) na sua Toyota Hilux T1+ foram os mais rápidos ao 48 km, empurrando Giniel De Villiers de novo para a segunda posição, 27s’ atrás.

Ao Km 105, Lionel Baud ainda liderava, mas nessa altura apenas com uma vantagem de 5s’ sobre outro Toyota, conduzido por Giniel De Villiers. Erik Van Loon colocou-se em terceiro na sua Toyota Hilux Overdrive no top 3, 13s’ atrás do francês. Mathieu Serradori (Century CR6) está a fazer uma etapa de recuperação, e era nesta altura sexto, a pouco menos de três minutos de Baud.

No Km 186, Erik Van Loon liderava, com uma vantagem de quase 30s’ sobre Lionel Baud e 1m42s’ sobre Yazeed Al Rajhi. Com Giniel De Villiers, quarto à frente de Nasser Al Attiyah, a Toyota ostenta cinco representantes no top 5.

No Km 278, azar para Sébastien Loeb, que ficou parado muito tempo, retomando depois a corrida. No entanto, já com uma diferença de 20 minutos para o líder da etapa no waypoint anterior. Grandes perdas pela frente…

FOTO ASO/DPPI/F:Gooden