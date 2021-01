Dakar, Etapa 2: Problemas para Vaidotas Zala e Paulo Fiúza

Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini JCW Rally), depois de terem lutado pela liderança da primeira etapa, antes de caírem na classificação, devido a terem ficado sem embraiagem a 20 km do fim e sem pressão de óleo no motor, ficaram hoje parados após 132 km de ligação e não iniciaram a etapa de hoje. A causa dos problemas da dupla luso-lituana é ainda desconhecida mas pode ser consequências do que lhes sucedeu no dia de ontem.