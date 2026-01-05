Dakar, Etapa 2/portugueses: 2 equipas em 2º lugar, 6 no top 10, seis, de 11, subiram posições…

Continua bastante positiva a prestação dos portugueses no Rali Dakar. Hoje, na segunda etapa, passamos a ter duas equipas no segundo lugar da classificação geral das suas classes, Gonçalo Guerreiro / Maykel Justo (Polaris RZR Pro R) nos SSV e Vaidotas Zala/Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) nos camiões.

No final do dia de hoje, Portugal passa a ter seis equipas no top 10, para lá dos referidos, ainda Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo), no sexto lugar, Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport) caíram hoje do segundo para o sétimo lugar, Pedro Gonçalves / Hugo Magalhães (Taurus T3 Max) subiram do 12º para o 9º lugar, e Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid), mantiveram o 10º lugar que já traziam do dia de ontem.

Portanto, das 11 equipas lusas, seis subiram posições na etapa de hoje, entre elas Bruno Martins/Eurico Adão (Polaris RZR Pro R), que passaram do 41º lugar para o 39º e Maria Gameiro/Rosa Romero (Mini JCW Rally 3.0d) ascenderam da 56ª posição para a 51ª.

João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) caíram um posição, para 13º, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R) caíram também um lugar, para 23º, João Dias/Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport) deram uma queda maior, de 16º para 25º.