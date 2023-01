Dakar, Etapa 2: O inferno do segundo dia para a BRX | AutoSport

Já se previa um Dakar muito duro, mas logo no segundo dia, a BRX teve um dia infernal, com os seus quatro carros da equipa a serem afetados por múltiplos furos, enquanto enfrentavam os troços rochosos da segunda etapa da prova.

Foram 431 quilómetros de troços duríssimos, com a frustração de múltiplos furos que se abateu sobre os quatro Prodrive Hunters. Em segundo lugar na geral, Sebastien Loeb com Fabian Lurquin teve três furos que os obrigaram a usar uma roda sobresselente do companheiro de equipa Orlando Terranova/Alex Haro para chegar à meta.

Apesar das cautelas, Loeb não escapou às armadilhas, das pedras afiadas. O seu colega de equipa Terranova teve quatro furos durante o dia, pelo que teve de utilizar o kit de reparação, uma vez que cada carro só está autorizado a transportar dois pneus sobressalentes. Loeb é agora o 31º no total e Terranova o 20º antes da etapa de hoje.

Vaidotas Zala, navegado por Paulo Fiuza, teve três furos no início da etapa juntamente com Guerlain Chicherit da GCK Motorsport, pelo que optou por esperar pelo camião de apoio T5, pois essa era a opção mais segura.

“Foi muito mau, não tive prazer em conduzir” disse Loeb. “Tivemos pedras durante 150kms na primeira parte da etapa, o que significa que estivemos a 10% da velocidade que eu podia ir e mesmo assim não evitei alguns furos. Não foram rasgos na parede lateral dos pneus, mas pequenos buracos na banda de rodagem. Fomos muito cautelosos seguindo sempre a trajetória, mas talvez mais depressa fosse melhor, pois alguns iam mais depressa nas pedras e mesmo assim tinham menos problemas. É difícil, pois o carro é bom com o trabalho que fizemos, mas se tivermos furos a 60 km/h é muito frustrante”.

“Foi um dia difícil porque estávamos a pilotar com cuidado e mesmo assim tivemos quatro furos, o que significou que tivemos de reparar alguns pneus. Mesmo no início do quilómetro 60, já não tínhamos pneus novos, pelo que decidimos ir muito devagar. Mais tarde, parámos para ajudar Sebastien e demos-lhe um pneu” explicou Terranova.

Ranking Geral Global:

20. O.Terranova / A.Haro Bravo – Prodrive Hunter – + 1hr 10min 33sec

31. S.Loeb / F.Lurquin – Prodrive Hunter – + 1hr 21min 43sec

79. G.Chicherit / A.Winocq – Prodrive Hunter – + 3hr 34min 58sec