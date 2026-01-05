Dakar, Etapa 2: novos líderes nos camiões, Zala e Fiúza sobem para 2º

Gert Huzink / Hugo Kupper / Mario Kress (Renault C460 Evo 4) venceram a etapa de hoje 32s na frente de Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) com Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Mm Technology Iveco Dakar Evo4) em terceiro a 1m09s.

Seguiram-se Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) e Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar), sendo que na classificação geral, o líder no fnal do dia de ontem, Ales Loprais caiu para o quarto posto e os novos comandantes da prova são Mitchel Van Den Brink / Bart Van Heun / Jarno Van De Pol (Iveco Powerstar) agora com 3m06s de avanço para Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar) que subiram de quartos para segundos.

Terceiro lugar para Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Mm Technology Iveco Dakar Evo4) a 3m30s. Os Camiões do pódio estão separados por 3m30s, e Loprais está agora a 5m52s da frente. Estarão encontrados os quatro concorrentes que vão lutar pela vitória nos T5?

Filme do dia

O holandês Gert Huzink, navegado por Hugo Kupper e Mario Kress, conquistou a vitória na segunda etapa do Rali Dakar 2026 na categoria T5 (Camiões), ao comando de um Renault C460 Evo 4. O trio superou Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max van Grol (Iveco Powerstar) por apenas 32 segundos, numa disputa intensa até ao último quilómetro.

Ales Loprais, que terminara o primeiro dia na frente, assumiu o comando inicial da especial, seguido de perto por Mitchel van den Brink. Os dois abriram uma vantagem sobre o resto do pelotão, com Martin Macik e Vaidotas Zala a limitarem estragos, mantendo-se na luta.

Após os primeiros 39 quilómetros, Loprais e Macik estavam separados por menos de três segundos, com Zala e Richard de Groot próximos. Nos 70 quilómetros seguintes, De Groot assumiu a dianteira num grupo ultra-apertado, onde os cinco primeiros cabiam em 54 segundos.

Luta cerrada define o pódio da etapa

Ao quilómetro 284, Martin Macik passou para a frente com uma margem mínima de 47 segundos sobre Huzink, enquanto Zala se mantinha sólido em terceiro. A meio da especial, a 360 quilómetros, Huzink acelerou e assumiu o comando, com Zala e Macik separados por apenas um segundo.

Loprais, por seu lado, enfrentou dificuldades no último setor e perdeu quase 14 minutos, caindo para fora do pódio. Huzink resistiu à pressão final de Zala — que chegou a estar a 42 segundos — e assegurou o triunfo, com Macik a completar o pódio a 1 minuto e 9 segundos. Mitchel van den Brink e Loprais fecharam o top 5.

Nova ordem na classificação geral

Na classificação geral, Mitchel van den Brink / Bart van Heun / Jarno van de Pol (Iveco Powerstar) assumiram a liderança, com 3 minutos e 6 segundos de vantagem sobre Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max van Grol, que subiram ao segundo posto. Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (MM Technology Iveco Dakar Evo4) seguem em terceiro, a 3 minutos e 30 segundos.

Ales Loprais caiu para quarto, agora a 5 minutos e 52 segundos da frente. Os quatro principais contendores — todos em Iveco — estão separados por menos de seis minutos, prometendo uma luta renhida pela vitória final na categoria T5.

FOTOS Facebook Vaidotas Žala – Nørdis Team