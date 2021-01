Dakar, Etapa 2: Nasser al Attiyah vence, Stéphane Peterhansel mantém liderança

Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) venceu a segunda etapa com 5m49s de avanço para Stéphane Peterhansel (Mini Buggy), com Carlos Sainz (Mini Buggy) a terminar a 12h31s da frente.



Com estes resultados, Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) lidera agora com 7m18s de avanço para Carlos Sainz (Mini Buggy), com Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) a saltar para o terceiro lugar da geral a 9m14s da frente.



Yazeed Al Rajhi (Toyota) terminou a etapa na quarta posição, a 10m24s de al Attiyah e com isso subiu de 16º para o 6º lugar da classificação geral, a 27m32s da frente.







Após 138 km, Stéphane Peterhansel rodava na frente, com uma vantagem de 52s’ sobre o seu colega de equipa Carlos Sainz, mas o detentor do título estava apenas seis segundos na frente de Nasser Al-Attiyah. 40 Km depois, Stéphane Peterhansel mantinha a liderança, Carlos Sainz seguia o seu companheiro de equipa francês por mais de um minuto e mas continuava apenas com dez segundos na frente da Toyota de Nasser Al-Attiyah, com o piloto da Qatar a subir para o segundo lugar após o Km 293 e já só tinha Stéphane Peterhansel a dois segundos.

O dia de hoje foi mais positivo para Sébastien Loeb (BRX Hunter 4×4) já que depois de perder mais de 22 minutos na primeira etapa, está a recuperar o tempo nas dunas sauditas, terminando o dia na sexta posição, a pouco mais de 15 minutos de Nasser Al-Attiyah.

Desta forma, depois de ter terminado a etapa 1 no 17º lugar, subiu na segunda para o sétimo lugar da geral.

Depois de muito trabalho da X-Raid na reparação do Mini JCW Rally de Vaidotas Zala e Paulo Fiúza, que teve ontem problemas com a embraiagem e também de perda de pressão de óleo no motor, eis que no dia de hoje o motor do Mini começou a sobre aquecer, tendo a equipa que imobilizar o carro e esperar para ser rebocados para o bivouac. Segundo o piloto revelou nas redes socais, vão ter de pensar no que fazer, mas arrancar após o dia de descanso é uma das hipóteses, se o motor tiver arranjo. Para já, ficam pelo caminho.

