Dakar, Etapa 2, Nasser Al Attiyah: “Penso que seremos nós os dois até ao fim na luta” | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) perderam tempo na etapa de hoje para Sébastien Loeb, mas mantiveram a liderança da classificação geral, com uma vantagem de 9m16s’ sobre Sébastien Loeb: “Atingimos uma pedra nos últimos dez quilómetros. Estávamos à frente do Seb, mas depois disso tivemos do deixar ir.

Decidimos não continuar a pressionar para evitar perder mais dois ou três minutos.

Mas estou bastante contente com esta etapa e com a abertura de todo o caminho.

Não foi fácil porque as pistas das motos foram um pouco difíceis para nós, mas parece que estamos no bom caminho.

Penso que seremos nós dois até ao fim da luta, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Parece que o desempenho dos T1+ é realmente fantástico. Estamos realmente a gostar do que temos. Como no ano passado, os BRX estão a funcionar com o mesmo motor e tenho a certeza que desta vez têm muito mais dados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ontem, fizemos um bom trabalho e hoje também fizemos um bom trabalho.

Amanhã, se começarmos atrás de Seb, não sei quem irá ganhar a etapa, mas também parece que será uma boa corrida para nós. Mas penso que também vêm aí algumas grandes surpresas, é essa a minha sensação. Seb é realmente rápido e não está muito atrás de nós, por isso é mais fácil para ele seguir-nos.”