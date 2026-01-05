Dakar, Etapa 2: Quintero vence, al Attiyah líder, João Ferreira sobe para sexto…

Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Hilux Gr/Toyota Gazoo Racing) venceram a etapa 2 do Dakar, numa tirada que quase só ‘deu’ Toyota. Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux GR/Gazoo Racing) foram segundos a 1m42s, com Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk (Toyota Hilux/Overdrive Racing) logo a seguir a 1m56s. Seguiram-se Toby Price / Armand Monleon (Toyota Hilux GT T1+ Gazoo Racing) a 4m36s, e a dupla portuguesa, João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo/Toyota Gazoo Racing SA), que terminaram o dia a 4m56s.

Os primeiros não Toyota da etapa foram Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders), logo seguidos dos seus companheiros de equipa, Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders).

Oitavo posto para Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA), os vencedores de ontem, Guillaume De Mevius / Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.01/X-Raid Mini JCW) tiveram hoje, naturalmente, mais dificuldades em virtude de abrirem a pista, e a fechar o top 10, dois Ford, o de Mattias Ekström / Emil Bergkvistb (Ford Raptor/Ford Racing) e Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing).

Com estes resultados, Nasser Al-Attiyah (Dacia) é o novo líder da prova, ainda que apenas com sete segundos de avanço para Seth Quintero (Toyota Hilux) piloto que dá um grande pulo, da 18ª posição para o segundo lugar. Nasser Al Attiyah aproveitou a sua consistência desde o início para assumir a liderança geral. O piloto do Catar não estava nessa posição desde a sua vitória na edição de 2023.

Líderes ontem, Guillaume De Mevius / Mathieu Baumel (Mini JCW) caem para o terceiro posto a 1m09s da frente. Seguem-se Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Hilux), a 1m28s, Sébastien Loeb (Dacia) a 1m57s e João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), que ascendem do 14º posto a mais de quatro minutos da frente, para o sexto lugar a 2m01s.

Desta forma a Dacia lidera o Rali Dakar pela primeira vez na sua (curta) história: a melhor classificação geral da Dacia no Rali Dakar foi o 2º lugar de Nasser Al Attiyah no final da 3ª etapa em 2025.

Ao assumir a liderança na edição de 2026, o piloto do Qatar elevou o Sandrider ao topo pela primeira vez na sua jovem história na corrida.

De resto, neste momento, o top 10 cabe em 6m35s, o pódio em 1m09s, e o top 5 em 1m57s.

Filme dia dia com duelo intenso entre Toyota e Dacia

O segundo dia do Rali Dakar 2026 confirmou a competitividade extrema da categoria Ultimate, com inúmeros momentos de mudança na frente da corrida e um domínio progressivo da Toyota Gazoo Racing, que colocou seis Hilux nas seis primeiras posições após os primeiros 240 quilómetros.

O dia começou com precaução entre os principais favoritos. Guillaume de Mévius (X-raid Mini) liderava a classificação geral, seguido por Nasser Al‑Attiyah a 40 segundos. Ambos os pilotos da Dacia Sandriders, Loeb e Moraes, admitiram ter adotado uma condução prudente para evitar furos, apontando o verdadeiro ataque para esta Etapa 2 entre Yanbu e AlUla.

Pouco depois, Mattias Ekström (Ford) imobilizou o seu Raptor T1+ no início da especial, perdendo vários minutos antes de regressar.

Entretanto, Mathieu Serradori (Century Racing) lembrava, já na véspera, a importância de uma abordagem cautelosa: “O Dakar tem de ser feito dia a dia, com esforço, reflexão e determinação”.

De Mevius abre o ataque, mas Toyota responde

Logo a seguir, de Mevius confirmou o bom momento e assinou o melhor tempo nos primeiros 39 km, seguido por Martin Prokop (+35s) e Al‑Attiyah (+1m33s). A resposta da Toyota não tardou: Saood Variawa, o mais jovem vencedor de sempre de uma etapa FIA no Dakar (19 anos), registou o melhor tempo parcial com 26m12s, relegando Mévius e os Dacia de Lucas Moraes e Cristina Gutiérrez para trás.

Poucos minutos depois, Guy Botterill sofria um furo no início da ligação e perdia quase 17 minutos, tornando-se o principal prejudicado entre os favoritos. Yazeed Al Rajhi — vencedor do Dakar 2025 e penalizado no dia anterior — realizava uma boa recuperação, colocando-se entre os quatro primeiros, compondo um top 4 totalmente Toyota.

Variawa e Quintero protagonizam duelo pelo comando

Pouco depois, Variawa reforçou a liderança, após 70 km, com Lucas Moraes e Toby Price próximos e Seth Quintero logo atrás. As diferenças entre os Toyota estreitavam‑se ainda mais: apenas 3 segundos separavam Variawa de Quintero.

Al Rajhi confirmava o seu ritmo e subia a quarto, mantendo o domínio total da marca japonesa. Pouco depois, Quintero assumia o comando da etapa aos 143 km, antecipando-se a Variawa (+38s) e Price (+1m27s), com Loeb, Lategan e Moraes logo atrás.

Aos 143 km, a disputa pela geral tornava-se acesa: Variawa tomava de novo a dianteira com apenas 2 segundos sobre Al‑Attiyah, e Loeb mantinha-se em terceiro (+10s).

Quintero impõe ritmo e ameaça a liderança geral

Loeb assumia pela primeira vez o comando virtual do Dakar 2026, com 3 segundos sobre Variawa. Mas a resposta Toyota foi imediata: Variawa regressava ao topo, liderando Al‑Attiyah por 59 segundos e Mévius por 1 minuto.

Logo a seguir, Seth Quintero completava os primeiros 240 km e voltava a destacar-se com 2m18s de vantagem sobre Variawa, subindo também a segundo na geral, a apenas 45 segundos da liderança.

Quando o pelotão principal ultrapassou os 300 km, o domínio Toyota era total: Quintero, Al‑Rajhi, Variawa, Lategan, Price e Ferreira formavam um top 6 inteiramente Hilux, numa reviravolta face a Ford e X‑raid Mini.

Entre as máquinas de duas rodas motrizes, o francês Simon Vitse (Optimus) mantinha uma performance de destaque, alcançando o sétimo lugar absoluto aos 240 km, lado a lado com os protótipos de fábrica.

Toyota assume o controlo total do Dakar

No final do dia, a Toyota consolidou a sua força coletiva, ocupando as posições cimeiras da etapa e aproximando‑se da liderança geral. Com Quintero e Variawa em ritmo de vitória e Ferreira em excelente plano, a marca japonesa deu uma resposta contundente ao domínio exercido por Ford e X‑raid Mini na jornada anterior. Contudo, é a Dacia que lidera a prova, que está ainda muito equilibrada.

Mais info assim que possível, possíveis penalizações ainda não averbadas.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Kin-Marcin-Red-Bull-Contentpool