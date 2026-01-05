Dakar, Etapa 2, Nasser Al Attiyah: “A chave do Dakar será amanhã”

Enquanto aguardava a chegada dos Toyota, que dominaram a especial e eram esperados para alcançar tempos melhores do que o homem da Dacia, Nasser Al Attiyah mostrava-se satisfeito com o seu dia e alertou que o Dakar teria um ponto de viragem amanhã: “Foi um bom dia. Estou muito feliz por não ter ‘enlouquecido’ desde o início, sem nenhum furo. É isso que precisamos fazer nos próximos dois ou três dias e, então, poderemos encontrar o nosso ritmo. Acho que o ponto-chave do Dakar será amanhã, porque penso que será uma navegação difícil. Esta área não é fácil”.

