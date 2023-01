Dakar, Etapa 2: Muitos problemas para João Ferreira e Ricardo Porém | AutoSport

A dupla de pilotos de Leiria, João Ferreira e Ricardo Porém terminaram aquela que, provavelmente, terá sido a etapa mais dura desta edição do Dakar. Problemas diversos atrasaram os pilotos que competem num X-Raid YXZ1000R Turbo Prototype SXS, que acabaram por terminar juntos a etapa, já durante a noite, e após cerca de 10 horas de condução pelos trilhos de muita pedra na Arábia Saudita. João Ferreira acabaria a etapa da 41.ª posição, seguido de Ricardo Porém. Na Geral, Porém é 30.º e Ferreira é 33.º.

Ricardo Porém não tem grandes explicações para o sucedido mas explica que “esta foi das etapas mais duras que já enfrentei nas quatro edições onde participei. Juntando a isto um total de 6 furos fica impossível esperar um resultado positivo. A meio da etapa, já muito atrasados, encontrámos o João Ferreira que estava também com problemas. Parámos, ajudámos e seguimos juntos até ao final num ritmo muito cauteloso. Isto é o Dakar e amanhã há mais uma etapa.”

Já João Ferreira, por seu lado, estava desapontado pelo sucedido. “Começámos bem a etapa e conseguimos gerir bem as primeiras dificuldades. Rodámos em quarto lugar nos tempos intermédios, numa luta que, apesar de não ser a nossa, nos motivava. Depois, e quando tudo parecia estar a correr bem, ficámos sem tração dianteira e ficou impossível de continuar sem ajudar. Felizmente apareceu o Ricardo que nos ajudou e deu uma motivação extra. Chegámos ao Bivouac e agora vamos descansar para estar prontos para mais um dia de Dakar.”