Dakar, Etapa 2: Mini não escapou ao “inferno rochoso” | AutoSport

Num dos dias mais duros da história recente do Dakar, a Mini também não escapou aos problemas da etapa 2. As rochas no troço provocaram múltiplos furos, aos quais os pilotos da Mini não conseguiram escapar.

A segunda etapa do Dakar 2023, do Sea Camp até Alula, foi uma tortura para os pneus, com muitos danos e perda de tempo. Os pilotos dos X-raid MINI também não foram poupados. Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov terminaram em 22º lugar no MINI JCW Buggy. Mesmo atrás, os seus companheiros de equipa Sheikh Khalid Al-Qassimi e Ola Floene, também num MINI JCW Buggy. Sebastian Halpern e Bernardo “Ronnie” Graue terminaram em 35º depois de alguns problemas. Jakub “Kuba” Przygonski e Armand Monleon tiveram de esperar pelo camião.

“A etapa de hoje foi terrível. Mais de 300 quilómetros com grandes pedras. Não tive oportunidade de encontrar o seu ritmo. Tivemos dois furos e depois conduzimos devagar. Mas no quilómetro 200 o diferencial frontal partiu-se quando batemos numa grande pedra. Um pouco mais tarde, um tubo na direção assistida também rebentou e eu tive de terminar sem direção assistida”, disse Sebastian Halpern.

“Foi um dia duro. Pouco depois do início, tivemos um furo duplo. Depois disso, tivemos de conduzir com muito cuidado, mas o Khalid geriu extremamente bem os pneus. Além disso, o tablet com o roadbook partiu-se subitamente. Tinha um sobressalente comigo, mas tive de o segurar na mão o tempo todo. Estamos felizes por estar aqui”, disse Ola Floene, co-piloto de Al-Qassimi.