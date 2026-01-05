Dakar, Etapa 2: Maria Luís Gameiro abalroada por camião

Maria Luís Gameiro e navegadora Rosa Romero, terminaram a segunda etapa do Rali Dakar 2026 na 56ª posição da categoria Ultimate, ao volante do MINI JCW T1+ da X-Raid. O resultado não espelha o andamento competitivo da dupla, que foi abalroada por um camião ao quilómetro 300 da especial Yanbu-AlUla.

A etapa de 400 quilómetros cronometrados começou com andamento regular, mas a confiança cresceu progressivamente. A dupla recuperou dezenas de posições, rodando entre os 40 mais rápidos e ultrapassando numerosos adversários, num dia que prometia um resultado notável.

O camião responsável, que largara 40 posições à frente, perdeu-se e embateu violentamente no MINI magenta. Os danos incluíram a frente destruída, perda de óleo dos travões e suspensões esquerdas comprometidas. Sem travões, Maria Luís parou várias vezes para segurar o capot e conseguiu chegar ao bivouac.

52º na geral e otimismo para o futuro

Com duas etapas disputadas, a portuguesa ocupa agora o 52º lugar na classificação geral dos Ultimate. A equipa destaca a evolução de ritmo, a capacidade de competir no grupo dos 40 primeiros e a resistência do MINI, apesar do contratempo.

Maria Luís Gameiro não escondeu o desapontamento, mas valorizou a conclusão da prova: No final da etapa, Maria Luís não escondeu o desapontamento pelo incidente, mas revelou-se grata por ter chegado ao final, após um acidente que poderia ter ditado o fim prematuro da sua participação:

“Podia ter sido um dia memorável. Estávamos com um ritmo excelente, ultrapassamos imensos carros e senti claramente que hoje poderíamos conquistar um ótimo resultado. Infelizmente, um camião abalroou-nos. O impacto foi muito violento e ficámos com a frente do nosso Mini total danificada, externa e internamente, de tal forma que perdemos os travões. A tripulação do camião em questão veio, no final, pedir-nos desculpa por episódio claramente evitável.Felizmente foi apenas um valente susto e muito material estragado, mas podia ter sido bem pior. Apesar da falta de travões, dos danos na frente do carro que nos obrigaram a mais paragens, conseguimos chegar ao fim.

Dakar sem margem para erros

O incidente sublinha a imprevisibilidade do Dakar, onde um erro alheio pode alterar trajetórias. A dupla 100% feminina aposta numa remontada na próxima etapa, mantendo a motivação elevada após demonstrar potencial competitivo num dos ralis mais exigentes do mundo.