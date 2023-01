Dakar, Etapa 2: Marek Goczal vence e passa a liderar T4 | AutoSport

Marek Goczal/Maciej Marton (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) passaram a liderar a classificação geral da categoria T4 no Dakar 2023 depois da vitória na etapa 2 que ligou Sea Camp a Al-Ula. O piloto polaco passou do sétimo posto que ocupava antes de ir para a pista para a liderança, tendo vencido a etapa com 9 minutos e 28 segundos de avanço sobre Jeremias Gonzalez Ferioli/Pedro Gonzalo Rinaldi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) da South Racing Can-Am. A dupla brasileira Rodrigo Luppi De Oliveira/Maykel Justo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) foi a terceira mais rápida da etapa, precisando de mais 11:03s do que os vencedores para terminar a tirada do terceiro dia do Dakar.

Sebastian Guayasamin/Ricardo Adrian Torlaschi (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) foram os quartos classificados na etapa a 23:20s do melhor tempo, enquanto a dupla vencedora da primeira etapa, Eryk Goczal/Oriol Mena (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) terminou no quinto posto. Seguiram-se Molly Taylor/Andrew Short (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) a 25 minutos e 2 segundos, a dupla mais rápida do Prólogo Rokas Baciuska/Oriol Vidal Montijano (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) no sétimo posto da etapa e Xavier De Soultrait/Martin Bonnet (Polaris Rzr Pro R/Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team).

Cristiano Batista/Fausto Mota (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) foram os nonos classificados, precisando de mais 29 minutos e 43 segundos para terminar a etapa, enquanto Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo/South Racing Can-Am) fechou o top 10 da classe T4 na etapa 2.

Bianchi Prata a navegar Bruno Conti de Oliveira no SSV da South Racing Can-Am foi o 14º classificado da etapa, ocupando o 11º lugar da geral, a 41:32s do líder.

Na classificação geral, Marek Goczal lidera com o tempo total de 10:07:18s, seguido de Rodrigo Luppi de Oliveira com um atraso de 5:44s, enquanto Jeremias Gonzalez Ferioli está no terceiro posto a 6:57s. Eryk Goczał e Michal Goczal fecham os cinco primeiros da classificação dos T4.

Filme da Etapa

O primeiro concorrente na pista foi o vencedor da 1ª Etapa, Eryk Goczał, que passou 15s atrás de Marek Goczał, no primeiro ponto de verificação. Estava também a revelar-se um dia difícil para Rokas Baciuška, que ganhou o prólogo. O lituano estava mais de 8s atrás do líder.

Após 230 km era ainda Marek Goczał quem liderava a etapa, mas Jeremías González Ferioli aproximou-se do polaco com apenas 36 segundo de atraso. No entanto, a vantagem foi aumentando após 269 km passando a ter Goczal cerca de um minuto sobre Ferioli. O brasileiro Rodrigo Luppi De Oliveira completava o pódio provisório com quase 2 minutos 30 segundos de atraso. Quanto a Rokas Baciuška, tinha perdido mais 18 segundos.

No final da etapa, Marek Goczał deu seguimento à vitória do seu filho Eryk na etapa 1 , sendo o vencedor do dia na categoria T4 e recuperando o controlo da classificação geral.

(em atualização)

Foto: Facebook Energylandia Rally Team