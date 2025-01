Dakar, Etapa 2, Luís Portela Morais subiu 6 posições: “trazer todos os dias o carro até ao fim” 

Realiza-se amanhã a terceira etapa do Dakar 2025. A especial vai contar com um longo de 327km cronometrados e decorre entre Bisha e Al Henakiyah. A especial era inicialmente composta por 496km cronometrados, mas devido às intempéries que tem assolado a região a organização optou por encurtar o troço. Após um longo período em Bisha a caravana segue agora numa viagem até ao norte da Arábia Saudita.

A nossa principal intenção é trazer todos os dias o carro até ao fim. Não temos grandes problemas no carro e já estamos a preparar a etapa de amanhã. Vamos dar o nosso melhor e tentar alcançar um bom resultado”, referiu Luís Portela Morais no bivouac em Bisha, após cumprir em 12h39m25sos 967km cronometrados que compunham esta segunda jornada.

A jornada cumprida em torno de Bisha foi bastante dura principalmente por se ter realizado em grandes extensões de dunas e muitas pistas de areia, terrenos que se apresentaram extremamente difíceis para as máquinas e pilotos. Todavia, a dupla do bp Ultimate Adventure Team mostrou uma enorme resiliência bem como um andamento muito constante que lhe permitiu terminar a especial na 7ª posição Challenger, ascendendo ao 8º lugar da classificação geral da categoria: “Terminámos a etapa de 48 Horas. Foi o primeiro grande obstáculo que tivemos de ultrapassar neste Dakar. Foram dois dias muito duros onde tivemos alguns problemas de navegação.

Luís Portela Morais, navegado por David Megre aos comandos do protótipo G-ECKO, conseguiu superar todas as dificuldades da exigente etapa de 48 Horas com uma prestação que lhe permitiu melhorar significativamente a sua posição no Ranking Challenger desta 47ª edição do Rally Dakar.

