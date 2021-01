Dakar, Etapa 2, Lourenço Rosa: “No geral foi muito bom”

Segunda etapa terminada para Lourenço Rosa e Joaquim Dias no Dakar Rally, que hoje ofereceu um longo percurso de dunas e deserto na Arábia Saudita, deixando boas indicações quanto ao andamento imposto pela dupla neste que é o seu evento de estreia no Dakar.

Depois de no dia de ontem terem perdido algum tempo com os furos e as pedras, hoje, com um percurso mais rápido e menos duro para as máquinas, foi possível superarem-se e colocarem o Can-Am Maverick XRS a recuperar posições na tabela de classificação. O tempo final poderia ter sido ainda bem melhor não fosse um furo a obrigar à perda de alguns minutos para trocar a roda já na fase final do percurso quando restavam menos de 8 quilómetros para percorrer. Até ao momento do envio desta informação a equipa obteve o 12º tempo na etapa e ocupa a mesma posição na tabela geral de classificação dos SSV T4.

Uma prestação muito boa tendo em conta a inexperiência da equipa em etapas tão longas e com muita navegação à mistura, que continua a galvanizar o espírito competitivo e a colocar a fasquia um pouco mais alta quanto aos resultados que será possível atingir na categoria dos SSV, na qual se encontra englobado o Can-Am assistido pela South Racing que tem estado exemplar em termos de fiabilidade e desempenho.

No final da etapa Lourenço Rosa não escondia a satisfação pelo resultado do dia de hoje: “Esta etapa correu-nos muito bem, andamos sempre com um bom ritmo, acabamos por furar a apenas 8 quilómetros do fim o que nos fez perder algum tempo, mas no geral foi muito bom.

Passamos por muitos concorrentes durante a especial, muitas dunas numa etapa espetacular e muito menos cansativa que a de ontem. Estamos contentes e o balanço final da etapa é muito positivo, correu-nos muito bem. É tempo de tratarmos da máquina que esteve mais uma vez irrepreensível, e colocá-la de novo pronta para a etapa de amanhã que será muito semelhante a esta em termos de percurso.”

A terceira etapa do Dakar Rally será um pouco mais curta que a de hoje, com 403 quilómetros competitivos e mais 227 de ligação, com partida e chegada a Wadi Ad-Dawasir, com as equipas a terem novamente de enfrentar os tradicionais cordões de dunas do deserto Saudita, e um misto de zonas técnicas e lentas com zonas mais rápidas, onde segundo a organização, os concorrentes mais experientes e mais rápidos poderão começar a marcar as diferenças por entre o pelotão de participantes.